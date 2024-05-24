ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ジャドールシマリングボディスクラブ商品状態 購入時期：2023年7月 残量：100%今月百貨店にて購入しました。新品未使用 未開封 新商品 箱付き愛しき肌へ捧げるシマリングボディスクラブ。パール剤と24金(*1)を配合し、柔らかく滑らかなテクスチャーで、肌を優しく、輝きに満ちた美しい肌へと磨き上げます。保湿効果のあるコットンネクター(*2)配合、濡れた肌へマッサージするようになじませると、ミルキーなテクスチャーに変化。肌を心地よく整えます。シルクのようになめらかな肌は、艶めきを放ち、1日中ジャドールのフレッシュなフローラルノートが柔らかく香り立ちます。ゴールドに輝くラグジュアリーなスクラブは、アイコニックなジャドールボトルキャップにインスパイアされた、美しいケースに収められました。(*1)金(*2)シロバナワタエキス（整肌成分）使用方法週2～3回、濡れた肌に適量を取り、やさしくマッサージした後、洗い流します。フローラルブーケが香る煌めくボディスクラブボディケア特徴···うるおい、さらさら、しっとり、角質ケア
http://narcologia.ru/goods/moped357968.html
http://narcologia.ru/goods/recycling825514.html
http://narcologia.ru/goods/organization698362.html
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
http://narcologia.ru/goods/moped357968.html
http://narcologia.ru/goods/recycling825514.html
http://narcologia.ru/goods/organization698362.html
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ジャドール シマリング ボディ スクラブ