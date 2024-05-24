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ジャドール シマリング ボディ スクラブ
商品番号 K81982147600
商品名

ジャドール シマリング ボディ スクラブ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャドールシマリングボディスクラブ商品状態　購入時期：2023年7月　残量：100%今月百貨店にて購入しました。新品未使用　未開封　新商品　箱付き愛しき肌へ捧げるシマリングボディスクラブ。パール剤と24金(*1)を配合し、柔らかく滑らかなテクスチャーで、肌を優しく、輝きに満ちた美しい肌へと磨き上げます。保湿効果のあるコットンネクター(*2)配合、濡れた肌へマッサージするようになじませると、ミルキーなテクスチャーに変化。肌を心地よく整えます。シルクのようになめらかな肌は、艶めきを放ち、1日中ジャドールのフレッシュなフローラルノートが柔らかく香り立ちます。ゴールドに輝くラグジュアリーなスクラブは、アイコニックなジャドールボトルキャップにインスパイアされた、美しいケースに収められました。(*1)金(*2)シロバナワタエキス（整肌成分）使用方法週2～3回、濡れた肌に適量を取り、やさしくマッサージした後、洗い流します。フローラルブーケが香る煌めくボディスクラブボディケア特徴···うるおい、さらさら、しっとり、角質ケア
http://narcologia.ru/goods/moped357968.html
http://narcologia.ru/goods/recycling825514.html
http://narcologia.ru/goods/organization698362.html ジャドール シマリング ボディ スクラブ
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