ソノコ GG ROSE　2箱(約2ヵ月分)

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商品詳細
●SONOKOGGROSE2箱(約2ヵ月分)賞味期限2024.06.22内容量：75g(500mg×150粒)おすすめ肌タイプ：シワやたるみが気になる肌原材料：還元麦芽糖水飴、発酵黒ニンニクパウダー、デキストリン、カキエキスパウダー、亜鉛酵母、キャッツクロー抽出物、クロム酵母、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、ナイアシン、微粒二酸化ケイ素、シェラック、パントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、コーン色素、糊料(アラビアガム)、葉酸、カルナウバロウ、ビタミンB12価格：¥15,120（税込）キャッツクロウを摂取することで、お肌の土台をつくる「細胞」アプローチを強化。ベビーコラーゲンの生成促進や抗シワ効果、育毛効果、DNA修復促進効果があると言われています。肌が明るくなってきますよ(*^^*)※バラ売りもご相談ください。1箱 10,400円
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