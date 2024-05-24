MONCLER モンクレール CHERAMETTE VEST 104cm 美品

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身幅約cm着丈約40cm肩幅約32cmモンクレールのCHERAMETTEGILETCHERAMETTEVESTです。キッズ用サイズ、4anni104cmです。製品タグの型付は有りますが、試着しかしていないため、目立った傷や汚れの無い美品になります。阪急のモンクレールで購入しており、モンクレール公式サイトで真贋の判定もしています。写真11枚目です。フードは取り外しできます。あくまで一度人の手に渡ったものなので完璧を求める方はご遠慮ください。