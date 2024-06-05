ディズニーリゾートクルーザー　トミカ　40周年

ご覧いただき、ありがとうございます。4月にオンラインで未開封用に購入した品ですが、画像3枚目のように箱が潰れてしまっているため出品させていただきます。⚠️画像を確認していただき、了承された方のみご購入をお願いいたします。⚠️即購入可ですが、購入意思のないいいね、値下げ交渉、返品はご遠慮ください。簡易包装とさせていただきます。よろしくお願いいたします。



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