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ディズニーリゾートクルーザー　トミカ　40周年
商品番号 B88196640494
商品名

ディズニーリゾートクルーザー　トミカ　40周年
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。4月にオンラインで未開封用に購入した品ですが、画像3枚目のように箱が潰れてしまっているため出品させていただきます。⚠️画像を確認していただき、了承された方のみご購入をお願いいたします。⚠️即購入可ですが、購入意思のないいいね、値下げ交渉、返品はご遠慮ください。簡易包装とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/scissoring679896.html

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