GIANTS 2008年　優勝グッズ

●商品:読売巨人軍2008年リーグ優勝記念グッズ●購入場所:ジャイアンツショップ@東京ドーム●説明:外装無し\u0026未使用、裏起毛(7枚目参照)●サイズ:L ※他グッズ同時購入にて値下げ可能#読売巨人軍#巨人#GIANTS#坂本勇人



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