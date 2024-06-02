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GIANTS 2008年　優勝グッズ
商品番号 X26427610809
商品名

GIANTS 2008年　優勝グッズ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品:読売巨人軍2008年リーグ優勝記念グッズ●購入場所:ジャイアンツショップ@東京ドーム●説明:外装無し\u0026未使用、裏起毛(7枚目参照)●サイズ:L　※他グッズ同時購入にて値下げ可能#読売巨人軍#巨人#GIANTS#坂本勇人
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