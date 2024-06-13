BABOLAT RPM POWER 1.30mm 200m バボラ

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バボラのRPM POWERです。一見硬そうですがプロハリツアーやブラストと比べると柔らかい打球感のストリングです。ビニールに入っている未使用品です。複数ござますので、2つ目は500円割引いたします。商品説明長さ：200m太さ：1.30mmカラー：エレクトリックブラウン材質：ポリエステル＋特殊コーティングテクノロジー：高密度ポリエステル用途硬式種類ストリング・ガット張り機ガットの素材ポリエステル