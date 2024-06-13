ストローク超大全 1巻 7つの力 2巻ソフトテニス

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商品詳細
東知宏さんの「見て強くなる！ソフトテニス塾」のDVDになります。3枚セット目立ったダメージはほとんどありませんが裏の麺のビニのところに少し跡があります。画像でご確認下さい。指導者の方に是非。ご理解ある方のご購入をよろしくお願いします。内海大輔種類...その他用途...軟式・ソフトテニス
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