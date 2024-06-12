ホークス 森唯斗投手 直筆サイン入りTシャツ キングダムコラボ Lサイズ

コメントなしで即購入OKです！交渉中でも先に購入された方を優先させていただきます。福岡ソフトバンクホークス森唯斗投手#38キングダムコラボサイン入りTシャツLサイズ選手本人の直筆サイン付き。証明書も同梱いたします。購入後未使用のまま自宅保管しておりました。着用機会がないためお譲りします。目立った傷や汚れはありませんが1度人の手に渡ったものである旨ご了承ください。発送の際サイズの都合上折りたたむ場合があります。その際折れやシワが発生する場合がありますのでご理解いただいた上でお取引よろしくお願いします。発送は匿名のゆうゆうメルカリ便を予定しております。質問等はお気軽にコメントまでお願いします！ウェアウェアSMLLLXL限定品非売品ユニフォームユニホーム



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