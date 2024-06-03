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adidas アディダス フランス代表プラティニ復刻ユニフォーム
商品番号 A85961518355
商品名

adidas アディダス フランス代表プラティニ復刻ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,786 円
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商品詳細

adidasアディダスフランス代表ミシェルプラティニ復刻ユニフォームゲームシャツ＃101982年スペインワールドカップ復刻ユニフォーム丈...半袖写真9枚目、所々多少の引っかけ傷が有ります。気になる方はお控え下さい。カラーブルーサイズO平置き計測着丈62身幅52肩幅44袖丈22.5多少の誤差はすみません発送は土日のみです値下げはごめんなさい配達事故責任負えません＃三笘薫＃クリスティアーノ・ロナウド＃久保建英
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