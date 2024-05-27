ウィルソン　ナチュラルガット

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商品詳細
☆昔ながらの\"ナチュラル\"フィーリングにこだわり、高いホールド性能と心地よい打球音を実現するナチュラルガット。■商品名：WilsonNATURALGUT16■品番：WRZ999800■カラー：ナチュラル■素材：オーガニック・グラス・フェド・カウ■タイプ：ナチュラルガット■ゲージ：1.30mm■長さ：12.2m■原産国：ベルギー
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