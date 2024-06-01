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- 新品タグ付き メンズ L PUMAプーマ上下セットアップ ブラック×オレンジ
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商品詳細
PUMAのメンズＬの上下セットです。新品タグ付きです。PUMAプラクティスシャツプーマPUMAサッカー/フットサル半袖シャツさらっとした着心地のトップス胸元のブランドアイコンがアクセントにサッカーやフットサル、スポーツウェアにお勧めです■生産国:インドネシア■素材:本体:ポリエステル100%■サイズ:メンズＬチェスト94-99cm身幅/49cmうしろ丈/68cm裄丈/43cm胸囲98cm/すそまわり/96cm色：ブラック（PUMABLACK-NE）PUMAプーマ プラクティスパンツ軽さと通気性に優れたリサイクル生地を使用し、ぴったりフィットするカット、優れた温度調節性を発揮するdryCELL吸水速乾テクノロジーを組み合わせたこの最新シリーズは、あらゆるレベルの完璧なパフォーマンスをサポート持ち物を収納できるサイドポケット、クールなカラーコントラスト、伸縮性のある快適なウエストバンド、大胆なプーマブランディングが特徴■カラー：45BK■サイズ(実寸サイズ)：●サイズ:メンズＬ(ウエスト/83-89cm、ヒップ/96cm、股下/17.5cm、すそ周り/60cm、脇丈/46cm、もも渡り65cm)宅急便コンパクトでの配送です#PUMA#プーマ#セットアップ#トレーニングカラー...ブラックサイズ...L丈...半袖丈...半ズボン・ハーフパンツ
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http://narcologia.ru/goods/composite468454.html
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