アシックス　テニスシューズ　オールコート　24cm

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アシックスのテニスシューズSOLUTIONSPEEDFF（オールコート）です。サイズ···24cmインドアカーペットのスクールで4、5回レッスンで使用しましたので使用感があります。サポーターに擦れて右足内側にほつれがあります（写真6枚目）インソールも使用感（写真5枚目）がありますのでご確認の上ご購入お願いします。それ以外は美品だと思いますが、中古品をご理解頂ける方にどうぞ。箱はございません。可愛い色で今の時期にピッタリです。