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アシックス　テニスシューズ　オールコート　24cm
商品番号 M72092616230
商品名

アシックス　テニスシューズ　オールコート　24cm
ブランド名 アシックス
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アシックスのテニスシューズSOLUTIONSPEEDFF（オールコート）です。サイズ···24cmインドアカーペットのスクールで4、5回レッスンで使用しましたので使用感があります。サポーターに擦れて右足内側にほつれがあります（写真6枚目）インソールも使用感（写真5枚目）がありますのでご確認の上ご購入お願いします。それ以外は美品だと思いますが、中古品をご理解頂ける方にどうぞ。箱はございません。可愛い色で今の時期にピッタリです。
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