【状態良好】テーラーメイドM4アイアンセット　5〜PW 6本セット

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新品で購入し半年ほど使用いたしましたが、今回アイアンセットの買い替えにつき出品いたします。程度はいい方だとは思いますが、中古品なので、ご理解頂きた上での入札をよろしくお願いいたします。比較的初心者向けの打ちやすいアイアンだと思います〜。シャフト KBSMAX85Sグリップ テーラーメイド純正グリップ(そのまま使えるキレイな状態だと思います)種類...アイアン利き手...右対象...メンズ