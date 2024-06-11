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【状態良好】テーラーメイドM4アイアンセット　5〜PW 6本セット
商品番号 O69097532568
商品名

【状態良好】テーラーメイドM4アイアンセット　5〜PW 6本セット
ブランド名 テーラーメイド
特別価格 税込 20,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入し半年ほど使用いたしましたが、今回アイアンセットの買い替えにつき出品いたします。程度はいい方だとは思いますが、中古品なので、ご理解頂きた上での入札をよろしくお願いいたします。比較的初心者向けの打ちやすいアイアンだと思います〜。シャフト　KBSMAX85Sグリップ　テーラーメイド純正グリップ(そのまま使えるキレイな状態だと思います)種類...アイアン利き手...右対象...メンズ
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