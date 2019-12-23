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- 手塚治虫 4次元の少年 Edition75/500 サインあり
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商品詳細
作家名:手塚治虫、作品名￼:4次元の少年技法:ジグレープリント ￼エディション:75/500作品:ランク￼A額:ランクB額サイズ:縦57.5センチ横:48センチ作品サイズ:縦33センチ横:25センチサインありその他、手塚プロダクション認可印あり
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