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サッカー日本代表ユニフォーム　10番　香川真司
商品番号 R98345280741
商品名

サッカー日本代表ユニフォーム　10番　香川真司
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名/【adidas】　　　　サッカー日本代表ユニフォーム　　　　10番　香川真司　KAGAWA説明/ご覧いただきありがとうございます。　　　自宅で数回使用しておりました。　　　ホームクリーニング後自宅にて保管。　　　あくまで中古品になりますので　　　抵抗のある方は購入をご遠慮ください。　　　その他気になる点がございましたら　　　お気軽にご質問ください。カラー···ブルー丈···半袖サイズ···S
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