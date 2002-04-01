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UK製 2002 adidas W杯 ドイツ代表 アウェイ 半袖 ユニフォーム
商品番号 N88744119817
商品名

UK製 2002 adidas W杯 ドイツ代表 アウェイ 半袖 ユニフォーム
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,800 円
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商品詳細

adidas2002WorldCupAwayUniformSize:MMaterial:100%PolyesterCondition:UsedCondition(8/10Conditon)MadeinU.KCLIMALITE寸法(cm)着丈:72身幅:52裄丈:50袖丈:20(脇下〜)adidasのドイツ代表ユニフォーム。2002年のW杯でのアウェイ仕様。ラバープリントなどが無い、刺繍のみのデザインでプリントの劣化の心配もございません。クラブチームが比較的高騰しておりますが、ナショナルチームもデザインが良い物も多いです。全体的に多少の着用感あり。大きなダメージなどはございません。その他不明な点があれば気軽にご質問下さいませ。この機会に是非よろしくお願い致します。アディダスドイツ代表ユニフォーム日韓W杯半袖サッカーシャツ
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