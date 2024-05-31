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大谷翔平直筆サイン色紙　北海道日本ハムファイターズ額縁入り　写真付き
商品番号 U39541469489
商品名

大谷翔平直筆サイン色紙　北海道日本ハムファイターズ額縁入り　写真付き
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 14,355 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WBCを見て、大谷翔平さんを好きになり、ヤフオク(PayPayフリマ)で北海道日本ハムファイターズ時代のサイン色紙を購入購入日:2023/3/16(木)購入価格:36,400円しかし、我が家　生粋の阪神タイガースファンなので　どうしても、飾ることが出来ず出品することにしました写真は、サービスで付けて頂きました額縁に、汚れ、擦り傷が、あります色紙自体は綺麗ですので、新品未使用とさせていただきましたよろしくお願いいたします#野球チーム···#北海道日本ハムファイターズ#ロサンゼルス・エンジェルス#大谷翔平直筆サイン色紙
http://narcologia.ru/goods/procurement583533.html
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