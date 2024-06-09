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ルースイソンブラ　ストレッチタフタメッシュロングパンツ　XS
商品番号 A59347125681
商品名

ルースイソンブラ　ストレッチタフタメッシュロングパンツ　XS
ブランド名 ルースイソンブラ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック丈···長ズボン種類···ピステ・防寒ウェアサイズ···XS(SS)着用回数の少ない美品ですが、中古品につき使用感があります。特筆するような大きな汚れ、傷等はございませんが、小さな汚れ、傷等は素人検品につき見落としがある事をご了承下さい。画像でご判断の方を宜しくお願い致します。ご質問には出来る限り返答致しますので、ご納得のうえご購入の方を宜しくお願い致します。※即購入歓迎です。※低価格商品の専用出品・お取り置き・大幅な値下げは致しかねますので、ご容赦下さい。※ご質問、値下げ交渉の最中におきましても、設定価格でのご購入を優先致します。※値下げ交渉におきましては明確な希望額をご提示お願い致します。「値下げ可能ですか？」等のご質問はスルーの上、コメント削除させて頂きます。※お互いに気持ち良い取り引き希望の為、コメント・質問逃げは即ブロック致します。※その他、自己紹介文をご覧いただいてからのご購入をお願い致します。アスレタATHLETAゴレアドールgoleadorスパッツィオspazioルースイソンブラluzesombraスボルメsvolmeサッカージャンキーsoccerjunkyダウポンチdalponteデスポルチDesporteナイキNIKEアディダスadidasアシックスasicsサッカーフットサルピステ練習着　ルーストップチーム　ルース　LUZTOPTEAM
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