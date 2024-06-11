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額絵　油絵　風景画　オーバル金縁
商品番号 W87606486523
商品名

額絵　油絵　風景画　オーバル金縁
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 9,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げしました　最終価格です⭐️額絵　油絵　風景画　オーバル金縁＊金色、楕円型の額縁がゴージャス　アンティークな雰囲気を演出してくれます。　サイズ(概寸)全体　縦中央部53㎝　横中央部41.5㎝　　絵画部分縦35㎝　横27㎝厚さ3㎝＊ドイツのインテリアショップで購入しました　　額縁と絵が描かれている版が一体の造りかと　思われますが　詳しいことはわかりかねます。＊長期保管していました　購入当初からのヨゴレ・小キズ・小さな欠け　　経年劣化等があります。＊神経質な方はご購入をお控えくださいませ。＊専用の箱など付属品はございません。＊お値引きはお受けできません。ご購入後のキャンセル、返品には応じかねます。#ティアラのインテリア・ディスプレイ#絵画#油絵#金縁　#額絵#絵　#山　#川　#風景画#インテリア　#バロック　#ロココ#アンティーク　#ビンテージ
http://narcologia.ru/goods/manufacture72341.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce553755.html
http://narcologia.ru/goods/browse87191.html

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