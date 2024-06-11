額絵　油絵　風景画　オーバル金縁

お値下げしました 最終価格です⭐️額絵 油絵 風景画 オーバル金縁＊金色、楕円型の額縁がゴージャス アンティークな雰囲気を演出してくれます。 サイズ(概寸)全体 縦中央部53㎝ 横中央部41.5㎝ 絵画部分縦35㎝ 横27㎝厚さ3㎝＊ドイツのインテリアショップで購入しました 額縁と絵が描かれている版が一体の造りかと 思われますが 詳しいことはわかりかねます。＊長期保管していました 購入当初からのヨゴレ・小キズ・小さな欠け 経年劣化等があります。＊神経質な方はご購入をお控えくださいませ。＊専用の箱など付属品はございません。＊お値引きはお受けできません。ご購入後のキャンセル、返品には応じかねます。#ティアラのインテリア・ディスプレイ#絵画#油絵#金縁 #額絵#絵 #山 #川 #風景画#インテリア #バロック #ロココ#アンティーク #ビンテージ



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