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ヨネックス テニスシューズ　オールコート 25.5
商品番号 J30690875235
商品名

ヨネックス テニスシューズ　オールコート 25.5
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックステニスシューズオールコートメンズレディースパワークッションソニケージ2ワイドACSHTS2WAC-542YONEXヨネックスのオールコート用テニスシューズです。幅4Eワイド週に一度、半年くらい履きました。履き口の部分にスレはあります。まだソール、純正の中敷はヘタっていません。出品にあたり気合いを入れて洗いましたが、赤土が取りきれない部分があります。ご理解のうえ、購入ください。サイズは25.5cmです。対応コート...オールラウンドサイズ...25.5cm、幅4Eワイド性別...ガールズボーイズ兼用シーン···テニス
http://narcologia.ru/goods/procurement197533.html
http://narcologia.ru/goods/kindness50605.html
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