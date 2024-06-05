ヨネックス テニスシューズ　オールコート 25.5

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商品詳細
ヨネックステニスシューズオールコートメンズレディースパワークッションソニケージ2ワイドACSHTS2WAC-542YONEXヨネックスのオールコート用テニスシューズです。幅4Eワイド週に一度、半年くらい履きました。履き口の部分にスレはあります。まだソール、純正の中敷はヘタっていません。出品にあたり気合いを入れて洗いましたが、赤土が取りきれない部分があります。ご理解のうえ、購入ください。サイズは25.5cmです。対応コート...オールラウンドサイズ...25.5cm、幅4Eワイド性別...ガールズボーイズ兼用シーン···テニス
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