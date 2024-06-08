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GOSEN ロール　ガット　ブラック　TS1522BK 200m テニス
商品番号 D39580971691
商品名

GOSEN ロール　ガット　ブラック　TS1522BK 200m テニス
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

／GOSEN(ゴーセン)　ＰＯＬＹＬＯＮ16（ポリロン16）　ロール　ブラック　TS1522BK200m※未使用品ですが、パッケージにやや破損あります。ご確認の上、お求めくださいませ☺️＼☆即購入・深夜無言購入OK◎☆おまとめ買いは御気軽にコメントください☆送料無料！・自宅保管・簡易包装です(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・撮影、状態確認の為開封しています。・商品の状態は実物写真をご確認ください写真掲載のない箱などはあくまでもおまけで　傷等ある場合がございます※お安くお譲りできるよう、箱から出して　発送する場合もございます。ご了承ください。#yuuの商品一覧はコチラ☜177*0097
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