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ディズニー、ブタ、ロッツオのヘアバンドのセット（バラ売り可能）汚れや毛玉があります。気になさらない方のみ購入をお願い致します。ビニール袋か紙袋に入れての発送になります。（バラ売り可能）ブタ4000円ロッツオ3000円その他1個2000円定形外での簡易包装の発送になります。不安な方は別の発送方法でも可能ですが。その場合は＋分の送料がかかります。希望の方はコメント下さい。「当ページで掲載している写真及び文章を引用することを禁止します。」ご購入前にプロフ必読お願い致します