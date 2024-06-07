非売品パンフレット付き 第99回箱根駅伝 立教大学 オフィシャルマフラータオル

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商品詳細
○新品・未使用・未開封です。○2023年、55年ぶりに箱根駅伝を出走した立教大学のマフラータオルです。○非売品のパンフレットをお付けします。オフィシャルサイトでは、早い時期に完売していた商品です。#箱根駅伝#立教大学#マフラータオル
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