muzik tiger 阪神タイガース コラボキャップ

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韓国発のポップなタイガーのキャラクターアイテムが大人気！韓国発のキャラクター「MUZIKTIGER」。意味は「無職のトラ」。「やりたいことをやる、自由な生き方」をモットーにする「でぶトラ」が人気のMUZIKTIGER。その人気キャラクターと阪神タイガースと初のコラボです。綿100％つば：（約）7cm深さ：（約）16cm頭回り：（約）57cm箱はなくこのまま袋に入って届きました現在は売り切れ商品です値下げ不可・即購入可能野球チーム···阪神タイガース種類···野球帽