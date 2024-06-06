テーラーメイド ゴルフ ステルス ドライバー / TENSEI RD TM50

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シャフト:TENSEI_RD_TM50(22)ロフト/フレックス:9/S新品未使用ヘッドカバー付き、レンチ付きです。【以下商品説明】60層のカーボンフェース新たに開発された「60層のカーボンフェース」はチタンの43gから24gとなり、チタンフェースと比べて40%の軽量化に成功。その一方で、SIMドライバーよりもフェース面積を20%拡大させ、寛容性を強化した。複雑な構造からなる60層のカーボンを精巧に重ね合わせることで、高い強度と大きなたわみを両立し、新次元のエネルギー伝達をもたらす。その結果、フェースのより広い範囲でボール初速が高まり、これまでよりも優れた飛距離性能と寛容性を実現する。同サイズのチタンニウムフェース比較(当社調べ)ナノテクスチャーPUカバーフェース全面にナノレベルの精巧なポリマーコーティング(PU)を施すことで、どうような状況下においても最適なスピン量を可能にし、飛距離を生み出す。高慣性モーメント化新たに開発された「60層のカーボンフェース」によりヘッドの軽量化に成功。その余剰重量をヘッド後方のバックウェイト周辺を重くすることで低・深重心化を実現し、高慣性モーメント化による寛容性向上を実現する。イナーシャジェネレーターヘッド後方に重いウェイトを設置した「イナーシャジェネレーター」が寛容性アップに貢献。さらに、フェース面の拡大により、寛容性を高めながらも空気抵抗を減少させ、ダウンスイングのスピードアップを実現する。貫通型スピードポケットテーラーメイド独自の貫通型スピードポケットにより、フェース下部で打ってしまったミスヒットにおいても無駄なスピンを抑えてボール初速維持に貢献。種類···ドライバー