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ケンコー　公認球　ソフトテニス用ボール　５ダース新品未使用
商品番号 H18679501376
商品名

ケンコー　公認球　ソフトテニス用ボール　５ダース新品未使用
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケンコーの公認球５ダースです。景品で頂きましたが使う機会がないため出品します。新品未使用品です。ボールを欲しい方は是非。アカエム　ダンロップ　ソフトテニス
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