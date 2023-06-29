《新品・未開封》【大谷翔平】先発投手先頭打者HR記念タオル・その他 キーホルダー

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大谷翔平 本塁打トップ＆打点2位、打率はリーグ4位に浮上 2戦連続3安打 ...



千賀は勝ち負けつかずも中4日で好投、奪三振は球団4位のスピード記録 ...



大谷翔平 タオルマフラー＆ファイターズマガジン バックナンバー他 ...



DeNAバウアー、次回登板は中5日で7・1中日戦 三浦監督が明言― スポニチ ...



ヤンキース・ヘルマンがMLB11年ぶりの完全試合達成 ...



阪神・大竹、粘投7回2失点で対セ無敗継続 不調も「切り替えて投げた ...



成長見せつけた阪神・前川 中日・高橋宏も認めた「マジでいいバッター ...



楽天 67試合で完投勝利ゼロの投手陣がついに…岸が7回まで無失点投球 ...



ヤクルト・山田＆長岡3ラン競演 大谷ゆかり盛岡の夜空切り裂いた ...



メッツ千賀 ブルワーズ戦に先発 中4日登板に指揮官「どうなるかは ...



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大谷翔平選手が、ファイターズ（日ハム）時代に、先発投手で先頭打者ホームランを打った時の限定記念タオルと、160km/hを記録した際の限定記念キーホルダーのセットです。★どちらも新品・未使用・未開封★匿名・即日配送どちらも、今では購入できないレアなものです。上記の写真及び説明をご覧いただき、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。#WBC、#MLB、#エンゼルス、#北海道日本ハム、#Fighters#ユニフォーム野球チーム...北海道日本ハムファイターズ