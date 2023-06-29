《新品・未開封》【大谷翔平】先発投手先頭打者HR記念タオル・その他 キーホルダー

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商品詳細
大谷翔平選手が、ファイターズ（日ハム）時代に、先発投手で先頭打者ホームランを打った時の限定記念タオルと、160km/hを記録した際の限定記念キーホルダーのセットです。★どちらも新品・未使用・未開封★匿名・即日配送どちらも、今では購入できないレアなものです。上記の写真及び説明をご覧いただき、ご理解いただける方のご購入をお願いいたします。#WBC、#MLB、#エンゼルス、#北海道日本ハム、#Fighters#ユニフォーム野球チーム...北海道日本ハムファイターズ
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