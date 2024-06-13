パリ・サンジェルマン　19-20シーズン　ホームユニフォーム　カバーニ

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チーム名/国外···パリ・サンジェルマンFCリーグ···リーグ・アンサイズ···Lパリ・サンジェルマン19-20シーズンのカバーニ選手ホームユニフォームです。着用はフットサルで2回ほど着用し、その後保管しておりました。サイズ→インポートL身長180-190cm胸囲104-112cmウエスト88-97cm宜しくお願い致します。