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- パリ・サンジェルマン 19-20シーズン ホームユニフォーム カバーニ
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商品詳細
チーム名/国外···パリ・サンジェルマンFCリーグ···リーグ・アンサイズ···Lパリ・サンジェルマン19-20シーズンのカバーニ選手ホームユニフォームです。着用はフットサルで2回ほど着用し、その後保管しておりました。サイズ→インポートL身長180-190cm胸囲104-112cmウエスト88-97cm宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/approximate970520.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle498066.html
http://narcologia.ru/goods/Adder598575.html
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