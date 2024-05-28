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阪神 優勝記念ビールかけTシャツ Mサイズ
商品番号 C32057318813
商品名

阪神 優勝記念ビールかけTシャツ Mサイズ
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,533 円
在庫状況 あり

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商品詳細

勢いで買いすぎましたので出品致します。・新品未開封・Mサイズ　胸囲　88〜96　身長　165〜175・18時迄でしたら当日発送致します。　それ以降は翌日発送になる可能性が　あります。※極力当方発送します。当方入手に際して送料、並びにこちらの出品にかかる手数料を足させて頂いております。定価より高くはなりますが、並ばず、短期間でお手元に届くと思いますので、宜しくお願いいたします。発送はゆうパケットポストとなります。#阪神#優勝#グッズ#ビールかけ#Tシャツ#シャツ#記念#Mサイズ　野球チーム...阪神タイガース種類...ユニフォーム
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