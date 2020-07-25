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チャンピオン ベンチコート
商品番号 L37764936779
商品名

チャンピオン ベンチコート
ブランド名 チャンピオン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チャンピオンのベンチコートになります。身長173cm体重70kgで丈は膝上で、肩幅にゆとりはあります。重ね着をすれば丁度いいくらいと思われます。子供用にも使用できると思います。内側は裏起毛です。少々毛羽立ちがありますので、潔癖症な方はご遠慮下さい。サイズ···L
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