チャンピオン ベンチコート

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商品詳細
チャンピオンのベンチコートになります。身長173cm体重70kgで丈は膝上で、肩幅にゆとりはあります。重ね着をすれば丁度いいくらいと思われます。子供用にも使用できると思います。内側は裏起毛です。少々毛羽立ちがありますので、潔癖症な方はご遠慮下さい。サイズ···L
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