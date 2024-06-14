東京ヤクルトスワローズ セ•リーグ優勝記念タオル

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野球チーム···東京ヤクルトスワローズ①2022年セ•リーグ優勝記念フェイスタオル 村上宗隆選手（新品未開封）②2022年セ•リーグ優勝記念フェイスタオル（新品未開封）上記2点セットです。素人保管であることをご理解の上、ご購入検討頂ければと思います。