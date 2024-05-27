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ミズノ ディーフォース D FORCE U Special Edition
商品番号 K34466144658
商品名

ミズノ ディーフォース D FORCE U Special Edition
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【最終値下げ、即購入可！20時間以内発送！】ミズノのDForceUSpecialEditionになりますシールはありませんがサイズは0Uになりますガットはゼノブリザードを28で張ってます元グリなし自分には合わなかったので出品します使用時間10分程純正ラケットケース付き発送は画像7の物でお送りしますミズノソフトテニスラケットディーフォースV50上岡プロ上岡俊介DForceV50USpecialEdition重量（g）···230〜244.9g性別···ガールズボーイズ兼用
http://narcologia.ru/goods/Taipei451271.html
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