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34インチ　スコッティ キャメロン　ゴルフパター 黒サークルT
商品番号 H48849744950
商品名

34インチ　スコッティ キャメロン　ゴルフパター 黒サークルT
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 15,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···パター利き手···右対象···レディースメンズ兼用スコッティキャメロン　TITLEISTCircle-TCAMERONCONCEPT2FORTOURUSEONLY商品状態：ほぼ未使用カラー：写真参考サイズ：長さ34インチセット内容：パターx1、ヘッドカバーx1レンチおまけ。※コメントなしの即購入は大歓迎ですが、値引き交渉には応じておりませんのでご遠慮いただけますと幸いです。※海外並行輸入品でございます。※販売商品は中古品で、ほぼ未使用品でございます。商品の品質については万全を期しておりますが、お客様のお手元に届きました商品が万一、破損・汚損等による不良品であった場合や、ご注文された商品とは異なる商品が届いた場合等の不都合がございましたら、商品到着後3日以内にご連絡お願い致します。返品•交換をご対応致します。※全国一律送料無料でございます。着払い、代引きは不可でございます。ご了承下さいませ。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影状況、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。※商品到着後、3日間以内にお受け取連絡をお願いします。
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