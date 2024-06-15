希少　ミズノ　野球　グローブ　赤カップ　当時物

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ミズノ・赤カップのグローブになります。(箱付き)硬式・オールラウンド用父から譲ってもらったのですが、自分も今は野球をやらなくなったので…お譲りします。約３０年位前の物になるみたいです、父が使用した記憶は無いと言っておりましたので一応未使用に近いにしてます。全体的にキレイですが赤カップの部分劣化してます。箱は汚れがあります。当時物でこの状態は貴重だよ！って言ってました。お値引き可能、よろしくお願いします。