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マスダゴルフ STUDIO-1 カッパー KBS ワンステップパター BLACK
商品番号 Q69016515025
商品名

マスダゴルフ STUDIO-1 カッパー KBS ワンステップパター BLACK
ブランド名 マスダゴルフ
特別価格 税込 15,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

売り切ります！マスダゴルフSTUDIO-1カッパーKBSワンステップパターBLACKヘッドカバーつき長さ　34インチバランス　E-0重量　551gシャフトは先端ノーカットで仕上げてあります。画像のシャフトラベルは貼っていませんので、同梱します。宜しくお願い致します。種類···パター
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