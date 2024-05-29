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【平茶碗　義山　虹色水玉（超耐熱）】水出宋絢　紙箱
商品番号 T67007711551
商品名

【平茶碗　義山　虹色水玉（超耐熱）】水出宋絢　紙箱
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ径　15㎝　　高さ　6㎝涼しげなガラスの平茶碗です。水に浮かぶ　“スーパーボール”みたいです！　夏祭りの賑やかでどこか懐かしい雰囲気が魅力の一碗です。手描きなので色むらがあり、それがまたとても良いです。新品未使用、紙箱入りです。種類···茶道具抹茶茶碗#はづき茶碗夏
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