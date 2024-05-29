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- 【平茶碗 義山 虹色水玉（超耐熱）】水出宋絢 紙箱
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商品詳細
サイズ径 15㎝ 高さ 6㎝涼しげなガラスの平茶碗です。水に浮かぶ “スーパーボール”みたいです！ 夏祭りの賑やかでどこか懐かしい雰囲気が魅力の一碗です。手描きなので色むらがあり、それがまたとても良いです。新品未使用、紙箱入りです。種類···茶道具抹茶茶碗#はづき茶碗夏
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