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- アルナスル 22-23 ホーム ユニフォーム #.7 クリスティアーノロナウド
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商品詳細
サッカー、アルナスルの2022-23シーズンの7番クリスティアーノ?ロナウド選手のホームオーセンティック(選手仕様)モデルユニフォームです。チーム：アルナスル仕様オーセンティック(選手仕様)モデル?選手名：7番クリスティアーノ?ロナウド選手パッチ：サウジアラビアリーグパッチサイズ：L身幅51cm/着丈74cm海外インポート製品ですので国内正規店で購入したものではないので神経質な方の購入は控えてください。
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