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MIZUNO D-FORCE V-TOURソフトテニスラケット　カスタム
商品番号 N20772891967
商品名

MIZUNO D-FORCE V-TOURソフトテニスラケット　カスタム
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 7,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ　ソフトテニス　ラケット　スペシャルチューン　Dフォース　ソフトテニス　カスタムDFORCEV-TOUR(ディーフォース　Vツアー)サイズ→スペシャルチューン(カスタム)重さ→250グラムバランス→265mmグリップ→1ネーム→アリ（テンションシールで隠せる程度です。）ガット→ミクロパワー　28P少し傷がありますが、使用には問題ないです。カスタムのスペックは注文時のスペックになります。多少の誤差ご了承下さい。画像確認の上、不明な点ありましたらご連絡下さい。※即購入OKです。読んで頂きありがとうございました。ご検討よろしくお願いします。ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···1重量（g）···245〜259.9g
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