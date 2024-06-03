MIZUNO D-FORCE V-TOURソフトテニスラケット　カスタム

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ミズノ ソフトテニス ラケット スペシャルチューン Dフォース ソフトテニス カスタムDFORCEV-TOUR(ディーフォース Vツアー)サイズ→スペシャルチューン(カスタム)重さ→250グラムバランス→265mmグリップ→1ネーム→アリ（テンションシールで隠せる程度です。）ガット→ミクロパワー 28P少し傷がありますが、使用には問題ないです。カスタムのスペックは注文時のスペックになります。多少の誤差ご了承下さい。画像確認の上、不明な点ありましたらご連絡下さい。※即購入OKです。読んで頂きありがとうございました。ご検討よろしくお願いします。ソフトテニスラケット面の広さ（平方インチ）···〜94.9平方インチ性別···レディースメンズ兼用グリップサイズ···1重量（g）···245〜259.9g