Barbie バービー人形 BFMC Silkstone PoppyParker

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◎即購入者様大歓迎◎(商品の返品、クレーム等々はご遠慮くださいませ)■出品かなり迷っているので、お値下げ不可とさせていただきます。予めご了承ください。■◎コレクション整理及びコレクションが増えすぎた為出品致します。※完璧をお求めの方や、神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願い致します。【状態】鑑賞用として購入し、特注品のガラスケースにずっと飾ってましたので比較的美品な状態です。ヘアスタイルも購入時のままです。【ボディ】とても高級感のあるシルクストーン製のボディです。可動ボディでございますので、さまざまなポーズが楽しめます♡指先までとてもお美しいバービー人形でございます♥︎マニキュアとペディキュアは購入時から塗られています。触れなくなったので、欲しい方、大切にしてくれる方、同じくコレクターの方にお譲りします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・▲出品はメルカリのみです。(ここ最近とある詐○欺サイトに、わたしの画像が無許可及び無断で使用されてるのを発見したため、一部の画像にウォーターマーク(透かし)を使用してます。予めご了承ください)▲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・■対象年齢１5歳以上■◎とても大切に取り扱っていたドールですが、一度人の手に渡った商品です。ご理解の上、ご購入くださいませ。宜しくお願い致します。※ご購入後の返品・返金は不可とさせていただきます。NC/NR.予めご了承ください。【ご質問等ございましたら、コメント欄にて是非お問い合わせくださいませ。】BarbieFashionModelCollectionBarbieバービーバービー人形DollドールMattelマテル正規品GoldLabelゴールドラベルFashionRoyaltyファッションロイヤリティPoppyParkerポピーパーカーFRNipponIntegrityToysが好きな方にもどうぞ！種別···人形