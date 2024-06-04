昭和レトロ 毛糸人形 ぬいぐるみ あみぐるみ ホース 馬 お馬さん ビンテージ

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昭和レトロ毛糸人形あみぐるみホース馬お馬さんレトロビンテージヴィンテージオールドクラシッククラシカルVINTAGE■サイズ■約全長34cm中古になりますので、使用感や傷があります。梱包は簡易梱包になりますのでご了承ください☺︎配送方法や日時に指定がある場合はご購入前にコメントでご連絡くださいませ^^*中古品ですので状態をご理解頂ける方お願い致します☺︎他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#ぬいぐるみ沢山あるよーfreedomL10251-ぬE