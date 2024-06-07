ヴィンテージ モケット ピンクパープル ソファ 業務用 レトロ SANCOSMO

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【商品説明】ヴィンテージの業務用ソファピンクパープルのモケット地にゴールドのパイピングがアクセントになっており、華やかで存在感があります。空間をレトロな雰囲気に演出してくれる素敵なお品です。※写真10枚目のスツールも出品しております。併せてご検討ください。ばら売り不可となります。【サイズ】横153cm（3個の合計）奥行 61cm高さ 61cm座面まで37.5cm【状態】経年感はありますが状態は良いです。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。※お値下げは不可となります。※飾っている小物類や植物等は付属しません。※写真に写りきらない傷や汚れがある場合もございますのでご了承下さい。※古いものになりますので、傷や、欠け等がある場合がございます。そちらも経年変化としてお楽しみ頂けると幸いです。※アンティーク、used品であることをご理解の上、ご検討ください。古道具古家具アンティークヴィンテージビンテージレトロ昭和チェア椅子3人掛けソファ3Pソファボックスソファ喫茶店店舗レストランラウンジスナックキャバレー店舗什器モケットソファベロア