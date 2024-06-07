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- 『夏祭うー特価』 相馬焼 俊峰 夫婦湯呑み
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商品詳細
特記:金彩に小劣化あり付属:無し(本体のみ)大きい方の直径7.5cm、高さ9.5cm。小さい方の直径5.3cm、高さ8cm。【60サイズ以上：他60サイズと同梱で2個目から500円引き】(管理NO.0ーゆ81)(2N10324)夏祭うー特価‼️6800円→4780円のご奉仕。
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