10月限定価格♪ロシア雑貨☆伝統衣装マトリョーシカ(8P)H20cm タチアナ作

タチアナさんが描く女の子衣装は19世紀後半から20世紀初頭の博物館コレクションからロシアの各地域の伝統的な衣装をベースにしています。プラトーク(ロシアのショール)のデザインも実在するデザインを忠実に再現しています。優しい瞳が印象的な可愛らしいお顔と、美しいプラトーク、そして色とりどりの民族衣装の細部に至るまでなんと全て色鉛筆で描かれています。そしてその上はマットな天然素材のワックスで覆われています。8ピースのセットで1番大きな女の子は20cmなので飾るととても華やかです♪底にはアーティストのサインがあります。2023年7月に届きました。商品は新品で良好な状態ですが、底の縁の塗りが一部剥がれています。＊サイズ…高さ約20.0cm,15.5cm,12.0cm,9.0cm,7.0cm,5.0cm,3.5cm,2.0cm＊仕様…マットワックス仕上げ＊素材…木製【ロシア製】



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