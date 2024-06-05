ソファー 2人掛け 2.5人掛け 天然木脚 リビングソファー 【ブラック】

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・生地コーデュロイ・商品サイズ170*63*89cm・梱包数1・梱包サイズ87*75*58cm・重量（N.W.）40kg・重量（G.W.）42kg・組立品/完成品組立品・耐荷重200kgこの商品について：◎01「畝（うね）」のあるコーデュロイ生地◎02極上の座り心地◎03インテリアに馴染みやすいベージックスタイル◎04快適にくつろぎデザインに心込めてた◎05後ろ姿も美しい◎06天然木製の丸脚付き◎07省スペース 収納力アップ◎08取り外し可能 洗えるカバー商品の説明：◆01コーデュロイは「畝（うね）」のある表面の凹凸感が特徴の生地です。◆02凹凸のある生地は肌に触れる部分が少ないため、春や夏も暑さを感じにくい特徴があります。保温性もあるので秋や冬には暖かさを感じられ、季節を問わず快適に過ごせます。◆03コーデュロイ生地独特の質感のある肌触りを感じることができます。◆04耐久性が高く、長く使うことのできる素材 厚手で耐久性がある生地で、経年変化を楽しみながら長く使い続けられます。◆05厚み20センチ ボリューム感ある背もたれ 柔らかいクッション性の背もたれからは、優しく包み込まれるような座り心地を感じられますよ。◆06同じ素材のクッション2個付き 枕、腰掛け、肘置きなどさまざまな役目があります。厚み約12センチ◆07硬さと柔らかさちょうどいい座面 座面は適度な硬さを作られて、長時間に座っても疲れにくいタイプです。◆08インテリアに馴染みやすいベージックスタイル 北欧風、和風、ナチュラル系、ヴィンテージ系などの家具との相性も抜群です。サイズも大きすぎないので、レイアウトも自由自在です。◆09快適にくつろぎデザインに心込めてた くつろぎをサポートするアーム 肘置きは幅約8.5cmあり、手を掛けて読書したり、コーヒーを飲んだり、くつろげます。◆10側面に収納ポケット付き タブレットと雑誌などが収納できます。◆11マジックテープ 座面の下にあるマジックテープで座面と本体を固定し、座る時も座面が滑りにくくとなります。◆12後ろ姿も美しい 後ろから見ても美しいデザインで、どこから見てもお部屋の雰囲気を損ねません。