magniflex メッシュウィング/シングル

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magniflex/マニフレックス①三つ折り高反発マットレスメッシュウィングカラー···ミッドグレーサイズ···シングル厚み:約11cmエルゴトッパーカラー···ホワイトベットサイズを変更に伴って出品します。使用時期:約1年ほど使用。使用感ありますがしっかり使えます◇商品説明(公式サイトより抜粋)「メッシュ・ウィング」マニフレックスの全ラインナップの中でも特に人気の高い三つ折りマットレスです。芯材には反発力と体圧分散性に優れた高反発フォーム＜エリオセル®＞が11cm使われています。側地は通気性に優れたサーキュレーションメッシュを採用、1年を通じてベタつくことなく蒸れにくい、快適な寝心地を味わう事ができます。イタリアのマニフレックス社が日本人のライフスタイルに合わせて開発した国内限定モデルです。厚さ···10～19.9cmサイズ···シングル厚さ···10～19.9cm