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無印良品 ソファベッドフレーム　背もたれのみ
商品番号 B16001858595
商品名

無印良品 ソファベッドフレーム　背もたれのみ
ブランド名 無印良品
特別価格 税込 5,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無印良品ソファベッドフレームタモ材背もたれのみ、お売りしてます。クッションやマット、フレームはありません。背面側前から見えない部分に打傷があります。それ以外は目立つものはなく綺麗です。テイスト···北欧
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