無印良品 ソファベッドフレーム　背もたれのみ

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商品詳細
無印良品ソファベッドフレームタモ材背もたれのみ、お売りしてます。クッションやマット、フレームはありません。背面側前から見えない部分に打傷があります。それ以外は目立つものはなく綺麗です。テイスト···北欧
http://narcologia.ru/goods/peroration7615.html
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