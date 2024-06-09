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- 【美品】シーリングライト 大塚家具
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2010年製の大塚家具のシーリングライトです。購入価格は約10万円程でした。商品の状態としてはとても綺麗です。この照明器具を付けるだけで素敵なリビングになります。電球はLED6個ですが、通常のシーリングよりもやや暗めにはなります。テレビを見る時などは気になりませんが、勉強や読書などの時はダイニングやキッチンの電気を付けて明るさをアップしておりました。大きさですが、照明器具自体の長さ（高さ）約35cm、幅は約80cmです。写真をよくご覧ください。取り付け方法も写真に載せましたのでお分かりいただけるかと思います。重さは全部取り付けた状態で約10kg前後です。天井は特に補強していませんが、10年以上問題なかったので大丈夫だと思います。LED電球6つお付けします。まだまだご使用いただけます。ご検討よろしくお願い致します。種類···シーリングライト光源の種類···LED
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