ロイヤルコペンハーゲン ブルーフルーテッド メガ エッグカップ（スタンド）2個

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お皿/お椀/デザート食器...ペア（2個）エッグカップカラー...ホワイトロイヤルコペンハーゲンブルーフルーテッドメガエッグカップ（スタンド）2個ブルーフルーテッドメガエッグカップ（スタンド）2個高さ約3cm×直径5.3cm材質ポーセリン原産国タイ販売価8250円（2個）傷クラック見当たりません使用頻度お正月にお酒を入れて猪口の変わりに1度使用しました自宅保管品です新品ではありませんのでご理解いただける方に巡っていけば嬉しいです再利用の段ボール緩衝材タオルなど使用することがありますご了承くださいませ大きなダメージはないように思います未使用ではありませんのでご理解くださる方に♬よろしくお願いいたします♪