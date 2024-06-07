第一陶器　翔山窯　蓋付き丼2個セット　伝統工芸品　美品



第一陶器・美濃焼・翔山・青い花煎茶揃え・湯呑・共箱有・5客・No.200809-67・梱包サイズ80 | リサイクルショップ宝さがし powered by BASE 第一陶器・美濃焼・翔山・青い花煎茶揃え・湯呑・共箱有・5客・No.200809-67・梱包サイズ80 | リサイクルショップ宝さがし powered by BASE



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商品名:第一陶器 翔山窯 蓋付き丼2個セット【商品説明】こちらは、第一陶器の「翔山窯」製蓋付き丼2個セットです。高品質で美しい伝統工芸品で、使い心地も抜群。未使用に近い状態で、美品と言える状態に保たれています。【使用頻度】:ほぼ未使用飾り棚に保管していました。【出品理由】:家での使用機会が少なくなったため、誰かに活用していただきたいと思い出品いたしました。【素材】:陶器耐熱性に優れ、独特の風合いを持つ素材で、日本の伝統的な食事を一層引き立てます。【寸法】:丼一つの直径約13cm、高さ約10cm適度な大きさで、一杯のご飯や汁物を楽しむことができます。是非、この機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。素材···陶磁器(セラミック)