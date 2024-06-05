木製スツール　高さ47cm　丸椅子　stool

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【商品説明】木製スツールです。使い方いろいろ台所作業やインテリア、フラワースタンドなどにいかがでしょうか。椅子を製作するのに釘、ビス、ダボなどを使って作るのは簡単で早いのですが、こちらの商品はホゾ組みでしっかり組んでありますので末永くお使いいただけます。【商品仕様】外寸:座面幅250mm×高さ470mm天然木のため、写真と木目模様が異なる場合があります。【その他】「受注生産」を始めました。サイズ変更などありましたらお気軽にご相談ください。サイズ違いの在庫品あります。座面幅250mm×高さ400mm ¥7100座面幅250mm×高さ430mm ¥7300座面幅250mm×高さ470mm ¥7500座面幅250mm×高さ520mm ¥7700座面幅250mm×高さ580mm ¥7900座面幅250mm×高さ600mm ¥8300座面幅250mm×高さ650mm ¥8700座面幅250mm×高さ700mm ¥9300フラワースタンド、木製スツールは下記より各種ページに移動ができます❗#塗装済みスツール販売ページ検索用#木製フラワースタンド#フラワースタンド#花台#木製スツール#丸椅子#丸イス#stool#手作りイス#手作りスツール#手作り家具#オーダー家具#無垢テーブル#無垢#木製スタンド#木工製品#キャットハウス#キャットタワー#猫犬